Tampa Tree Lighting Time!🎄

Christmas tree branches (Anastassiya - stock.adobe.com)
By Kristy Knight
  • Ybor City Tree Lighting
  • November 18, 2026, at 6:00 PM
  • Centro Ybor
  • 🎄
  • Hyde Park Village
  • November 19, 2026, at 5:30 PM
  • Hyde Park Village
  • 🎄
  • Armature Works
  • November 21, 2026, from 5:00 PM – 9:00 PM
  • Armature Works
  • Holiday market, photos with Santa, s’mores, snow, and live performers
  • 🎄
  • Tampa Riverwalk
  • November 29, 2026, from 5:00 PM – 8:00 PM
  • Tampa Convention Center & The Sail Plaza
  • 🎄
  • Sparkman Wharf
  • December 4, 2026, from 5:00 PM – 9:00 PM
  • Sparkman Wharf
  • Santa pictures, a silent disco, snow flurries, an LED drumline, and a dancing Christmas tree
  • 🎄
  • Curtis Hixon
  • December 5, 2026
  • Curtis Hixon Waterfront Park
  • Parade at 1:00 PM
  • Tree Lighting at 6:00 PM
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