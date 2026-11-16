Tampa Tree Lighting Time!🎄

- Ybor City Tree Lighting
- November 18, 2026, at 6:00 PM
- Centro Ybor
- 🎄
- Hyde Park Village
- November 19, 2026, at 5:30 PM
- Hyde Park Village
- 🎄
- Armature Works
- November 21, 2026, from 5:00 PM – 9:00 PM
- Armature Works
- Holiday market, photos with Santa, s’mores, snow, and live performers
- 🎄
- Tampa Riverwalk
- November 29, 2026, from 5:00 PM – 8:00 PM
- Tampa Convention Center & The Sail Plaza
- 🎄
- Sparkman Wharf
- December 4, 2026, from 5:00 PM – 9:00 PM
- Sparkman Wharf
- Santa pictures, a silent disco, snow flurries, an LED drumline, and a dancing Christmas tree
- 🎄
- Curtis Hixon
- December 5, 2026
- Curtis Hixon Waterfront Park
- Parade at 1:00 PM
- Tree Lighting at 6:00 PM