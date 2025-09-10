Tampa Bay Lightning THEME Nights

By Kristy Knight

READY FOR HOCKEY TAMPA!? GO BOLTS!

Here’s a list of the THEME nights coming up:

OPENING NIGHT, PRESENTED BY BENCHMARK INTERNATIONAL Thursday, Oct. 9 at 7 p.m. Lightning vs. Senators

NOCHE LATINA, PRESENTED BY GTE FINANCIAL Sunday, Oct. 26 at 5 p.m. Lightning vs. Golden Knights

HALLOWEEN NIGHT, PRESENTED BY BUSCH GARDENS Thursday, Oct. 30 at 7 p.m. Lightning vs. Stars

MILITARY APPRECIATION NIGHT, PRESENTED BY USAA Sunday, Nov. 16 at 5 p.m. Lightning vs. Canucks

HOCKEY FIGHTS CANCER NIGHT, PRESENTED BY MOFFITT CANCER CENTER Monday, Nov. 24 at 7 p.m. Lightning vs. Flyers

THANKSGIVING NIGHT Wednesday, Nov. 26 at 7 p.m. Lightning vs. Flames

90s NIGHT Saturday, Dec. 6 at 7 p.m. Lightning vs. Islanders

HOLIDAY NIGHT Thursday, Dec. 18 at 7 p.m. Lightning vs. Kings

HOLIDAY NIGHT, PRESENTED BY MICROLUMEN Saturday, Dec. 20 at 7 p.m. Lightning vs. Hurricanes

HOLIDAY NIGHT Monday, Dec. 22 at 7 p.m. Lightning vs. Blues

HOCKEY TALKS NIGHT Tuesday, Jan. 20 at 7 p.m. Lightning vs. Sharks

GASPARILLA NIGHT Thursday, Jan. 29 at 7 p.m. Lightning vs. Jets

GO FOR GOLD NIGHT, PRESENTED BY SPECTRUM Thursday, Feb. 5 at 7:30 p.m. Lightning vs. Panthers

BLACK HERITAGE NIGHT Saturday, Feb. 28 at 7 p.m. Lightning vs. Sabres

WOMEN IN SPORTS NIGHT, PRESENTED BY RAYMOND JAMES Tuesday, March 10 at 7 p.m. Lightning vs. Blue Jackets

FIRST RESPONDERS NIGHT, PRESENTED BY FDOT Tuesday, March 24 at 7 p.m. Lightning vs. Wild

PRIDE NIGHT Thursday, March 26 at 7 p.m. Lightning vs. Kraken

SUPERHERO KIDS DAY, PRESENTED BY ADVENTHEALTH Saturday, March 28 at 1 p.m. Lightning vs. Senators

GO GREEN NIGHT, PRESENTED BY TECO, REROUTE, SYSCO & IMPERIAL DADE Tuesday, March 31 at 7 p.m. Lightning vs. Canadiens

NEURODIVERSITY NIGHT, PRESENTED BY JABIL Monday, April 13 at 7 p.m. Lightning vs. Red Wings

FAN APPRECIATION NIGHT Wednesday, April 15 at 7 p.m. Lightning vs. Rangers

Comments on this article
