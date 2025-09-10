Tampa Bay Lightning THEME Nights

READY FOR HOCKEY TAMPA!? GO BOLTS!
Here’s a list of the THEME nights coming up:
OPENING NIGHT, PRESENTED BY BENCHMARK INTERNATIONAL Thursday, Oct. 9 at 7 p.m. Lightning vs. Senators
NOCHE LATINA, PRESENTED BY GTE FINANCIAL Sunday, Oct. 26 at 5 p.m. Lightning vs. Golden Knights
HALLOWEEN NIGHT, PRESENTED BY BUSCH GARDENS Thursday, Oct. 30 at 7 p.m. Lightning vs. Stars
MILITARY APPRECIATION NIGHT, PRESENTED BY USAA Sunday, Nov. 16 at 5 p.m. Lightning vs. Canucks
HOCKEY FIGHTS CANCER NIGHT, PRESENTED BY MOFFITT CANCER CENTER Monday, Nov. 24 at 7 p.m. Lightning vs. Flyers
THANKSGIVING NIGHT Wednesday, Nov. 26 at 7 p.m. Lightning vs. Flames
90s NIGHT Saturday, Dec. 6 at 7 p.m. Lightning vs. Islanders
HOLIDAY NIGHT Thursday, Dec. 18 at 7 p.m. Lightning vs. Kings
HOLIDAY NIGHT, PRESENTED BY MICROLUMEN Saturday, Dec. 20 at 7 p.m. Lightning vs. Hurricanes
HOLIDAY NIGHT Monday, Dec. 22 at 7 p.m. Lightning vs. Blues
HOCKEY TALKS NIGHT Tuesday, Jan. 20 at 7 p.m. Lightning vs. Sharks
GASPARILLA NIGHT Thursday, Jan. 29 at 7 p.m. Lightning vs. Jets
GO FOR GOLD NIGHT, PRESENTED BY SPECTRUM Thursday, Feb. 5 at 7:30 p.m. Lightning vs. Panthers
BLACK HERITAGE NIGHT Saturday, Feb. 28 at 7 p.m. Lightning vs. Sabres
WOMEN IN SPORTS NIGHT, PRESENTED BY RAYMOND JAMES Tuesday, March 10 at 7 p.m. Lightning vs. Blue Jackets
FIRST RESPONDERS NIGHT, PRESENTED BY FDOT Tuesday, March 24 at 7 p.m. Lightning vs. Wild
PRIDE NIGHT Thursday, March 26 at 7 p.m. Lightning vs. Kraken
SUPERHERO KIDS DAY, PRESENTED BY ADVENTHEALTH Saturday, March 28 at 1 p.m. Lightning vs. Senators
GO GREEN NIGHT, PRESENTED BY TECO, REROUTE, SYSCO & IMPERIAL DADE Tuesday, March 31 at 7 p.m. Lightning vs. Canadiens
NEURODIVERSITY NIGHT, PRESENTED BY JABIL Monday, April 13 at 7 p.m. Lightning vs. Red Wings
FAN APPRECIATION NIGHT Wednesday, April 15 at 7 p.m. Lightning vs. Rangers