It’s TIME!!!!!!!!!!!!!!!!
105.5 The Dove continues the Tampa Bay tradition with Continuous Christmas Favorites AND $5,000 Christmas Cash is back, too! 🎄💰🎅💰🎁💰⭐💰
We’re kicking off Christmas Music at 8am during our Feed the Bay Food Drive with Metropolitan Ministries at Walmart on Dale Mabry in Tampa Friday, Nov 20th. We’ll be collecting donations to help make everyone’s Thanksgiving a nice one in our community.
AND listen weekdays at 8am, 10am, Noon, 2pm and 5pm to get qualified for the $5,000 in Christmas Cash! Be thinking of ALL the ways you could use it this holiday season!