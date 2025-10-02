How much house does $500,000 buy you in Pensacola?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Jacksonville, FL.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Pensacola?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Pensacola right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

11436 High Springs Rd, Pensacola, FL 32534

- Price: $498,000

- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 4,369

- See 11436 High Springs Rd, Pensacola, FL 32534 on Redfin.com

320 Nowak Rd, Cantonment, FL 32533

- Price: $499,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,036

- See 320 Nowak Rd, Cantonment, FL 32533 on Redfin.com

2162 Las Vegas Trl, Navarre, FL 32566

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,684

- See 2162 Las Vegas Trl, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

2719 Ashbury Ln, Cantonment, FL 32533

- Price: $498,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,394

- See 2719 Ashbury Ln, Cantonment, FL 32533 on Redfin.com

887 Legacy Oaks Dr, Pensacola, FL 32514

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,271

- See 887 Legacy Oaks Dr, Pensacola, FL 32514 on Redfin.com

1029 Steel Ct, Milton, FL 32583

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,800

- See 1029 Steel Ct, Milton, FL 32583 on Redfin.com

10050 Beulah Rd, Pensacola, FL 32526

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,749

- See 10050 Beulah Rd, Pensacola, FL 32526 on Redfin.com

5587 Mill Race Cir, Milton, FL 32571

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,497

- See 5587 Mill Race Cir, Milton, FL 32571 on Redfin.com

5111 Keystone Dr, Gulf Breeze, FL 32563

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,540

- See 5111 Keystone Dr, Gulf Breeze, FL 32563 on Redfin.com

7616 Burnside Loop, Pensacola, FL 32526

- Price: $498,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,332

- See 7616 Burnside Loop, Pensacola, FL 32526 on Redfin.com

6025 Happy Hollow Dr, Milton, FL 32570

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,151

- See 6025 Happy Hollow Dr, Milton, FL 32570 on Redfin.com

1047 Woodlore Cir, Gulf Breeze, FL 32563

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,312

- See 1047 Woodlore Cir, Gulf Breeze, FL 32563 on Redfin.com

3304 Secret Isle Way, Navarre, FL 32566

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,169

- See 3304 Secret Isle Way, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

23 E Brainerd St, Pensacola, FL 32501

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,848

- See 23 E Brainerd St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com

3139 Live Oak St, Navarre, FL 32566

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,800

- See 3139 Live Oak St, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

5553 Ponte Verde Rd, Pensacola, FL 32507

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,475

- See 5553 Ponte Verde Rd, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

1750 N Reus St, Pensacola, FL 32501

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,084

- See 1750 N Reus St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com

1431 Lemhurst Rd, Pensacola, FL 32507

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,891

- See 1431 Lemhurst Rd, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

7272 Manatee St, Navarre, FL 32566

- Price: $499,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,239

- See 7272 Manatee St, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

8870 Farmhouse Ln, Milton, FL

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,000

- See 8870 Farmhouse Ln, Milton, FL on Redfin.com

2882 Lewis Rd, Milton, FL 32570

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,000

- See 2882 Lewis Rd, Milton, FL 32570 on Redfin.com

2810 Magnolia Ave, Pensacola, FL 32503

- Price: $499,800

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,756

- See 2810 Magnolia Ave, Pensacola, FL 32503 on Redfin.com

645 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,742

- See 645 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

612 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,739

- See 612 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

616 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,739

- See 616 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

16470 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,237

- See 16470 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

8522 Gulf Blvd, Navarre, FL 32566

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,294

- See 8522 Gulf Blvd, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

217 W Jackson St, Pensacola, FL 32501

- Price: $499,899

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,600

- See 217 W Jackson St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com

14504 Salt Meadow Dr, Pensacola, FL 32507

- Price: $499,950

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,506

- See 14504 Salt Meadow Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

13753 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507

- Price: $498,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,128

- See 13753 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

