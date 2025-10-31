Basketball has grown into a truly global game, with players from every corner of the world now filling NBA rosters. But the league's American roots still run deep — and many of its top scorers got their start in hometown gyms and high school courts across the United States.
Stacker compiled a ranking of the highest scoring NBA players born in Florida using data from Basketball-Reference.com. Players were ranked according to their total NBA career points. Only players who scored at least 500 total career points in the NBA were considered. Games played, minutes played, and career averages were provided as supplementary insights. Data is as of October 29, 2025.
Read on to see which stars and hometown legends top the list for Florida.
#20. George McCloud
- City: Daytona Beach
- Years played: 1990-2002 (12 seasons in the NBA)
- Games played: 766 (17,429 total minutes played)
- Per game averages: 9.0 PTS, 3.1 REB, 2.3 AST
- Total career points: 6,925
#19. Red Robbins
- City: Leesburg
- Years played: 1968-1975 (8 seasons in the NBA)
- Games played: 586 (18,745 total minutes played)
- Per game averages: 13.1 PTS, 10.5 REB, 1.7 AST
- Total career points: 7,703
#18. Darryl Dawkins
- City: Orlando
- Years played: 1976-1989 (14 seasons in the NBA)
- Games played: 726 (17,235 total minutes played)
- Per game averages: 12.0 PTS, 6.1 REB, 1.3 AST
- Total career points: 8,733
#17. Anthony Mason
- City: Miami
- Years played: 1990-2003 (13 seasons in the NBA)
- Games played: 882 (30,605 total minutes played)
- Per game averages: 10.9 PTS, 8.3 REB, 3.4 AST
- Total career points: 9,656
#16. Eddie Johnson
- City: Ocala
- Years played: 1978-1987 (10 seasons in the NBA)
- Games played: 675 (19,975 total minutes played)
- Per game averages: 15.1 PTS, 2.3 REB, 5.1 AST
- Total career points: 10,163
#15. Vernon Maxwell
- City: Gainesville
- Years played: 1989-2001 (13 seasons in the NBA)
- Games played: 855 (24,309 total minutes played)
- Per game averages: 12.8 PTS, 2.6 REB, 3.4 AST
- Total career points: 10,912
#14. Gilbert Arenas
- City: Tampa
- Years played: 2002-2012 (11 seasons in the NBA)
- Games played: 552 (19,351 total minutes played)
- Per game averages: 20.7 PTS, 3.9 REB, 5.3 AST
- Total career points: 11,402
#13. Trevor Ariza
- City: Miami
- Years played: 2005-2022 (18 seasons in the NBA)
- Games played: 1,118 (32,953 total minutes played)
- Per game averages: 10.4 PTS, 4.8 REB, 2.1 AST
- Total career points: 11,593
#12. Vin Baker
- City: Lake Wales
- Years played: 1994-2006 (13 seasons in the NBA)
- Games played: 791 (25,737 total minutes played)
- Per game averages: 15.0 PTS, 7.4 REB, 1.9 AST
- Total career points: 11,839
#11. Truck Robinson
- City: Jacksonville
- Years played: 1975-1985 (11 seasons in the NBA)
- Games played: 772 (25,141 total minutes played)
- Per game averages: 15.5 PTS, 9.4 REB, 1.7 AST
- Total career points: 11,988
#10. Jordan Clarkson
- City: Tampa
- Years played: 2015-2026 (12 seasons in the NBA)
- Games played: 757 (20,884 total minutes played)
- Per game averages: 15.9 PTS, 3.3 REB, 2.9 AST
- Total career points: 12,057
#9. Otis Birdsong
- City: Winter Haven
- Years played: 1978-1989 (12 seasons in the NBA)
- Games played: 696 (21,627 total minutes played)
- Per game averages: 18.0 PTS, 3.0 REB, 3.2 AST
- Total career points: 12,544
#8. Eddie Jones
- City: Pompano Beach
- Years played: 1995-2008 (14 seasons in the NBA)
- Games played: 954 (32,778 total minutes played)
- Per game averages: 14.8 PTS, 4.0 REB, 2.9 AST
- Total career points: 14,155
#7. Amar'e Stoudemire
- City: Lake Wales
- Years played: 2003-2016 (14 seasons in the NBA)
- Games played: 846 (26,254 total minutes played)
- Per game averages: 18.9 PTS, 7.8 REB, 1.2 AST
- Total career points: 15,994
#6. Otis Thorpe
- City: Boynton Beach
- Years played: 1985-2001 (17 seasons in the NBA)
- Games played: 1,257 (39,822 total minutes played)
- Per game averages: 14.0 PTS, 8.2 REB, 2.2 AST
- Total career points: 17,600
#5. Tracy McGrady
- City: Bartow
- Years played: 1998-2012 (15 seasons in the NBA)
- Games played: 938 (30,658 total minutes played)
- Per game averages: 19.6 PTS, 5.6 REB, 4.4 AST
- Total career points: 18,381
#4. Mitch Richmond
- City: Fort Lauderdale
- Years played: 1989-2002 (14 seasons in the NBA)
- Games played: 976 (34,309 total minutes played)
- Per game averages: 21.0 PTS, 3.9 REB, 3.5 AST
- Total career points: 20,497
#3. David Robinson
- City: Key West
- Years played: 1990-2003 (14 seasons in the NBA)
- Games played: 987 (34,271 total minutes played)
- Per game averages: 21.1 PTS, 10.6 REB, 2.5 AST
- Total career points: 20,790
#2. Artis Gilmore
- City: Chipley
- Years played: 1972-1988 (17 seasons in the NBA)
- Games played: 1,329 (47,134 total minutes played)
- Per game averages: 18.8 PTS, 12.3 REB, 2.3 AST
- Total career points: 24,941
#1. Vince Carter
- City: Daytona Beach
- Years played: 1999-2020 (22 seasons in the NBA)
- Games played: 1,541 (46,367 total minutes played)
- Per game averages: 16.7 PTS, 4.3 REB, 3.1 AST
- Total career points: 25,728
This story features data reporting by Karim Noorani and is part of a series utilizing data automation across 41 states.