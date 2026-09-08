Best Tampa Bay Buccaneers fantasy performances of the last decade

Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Tampa Bay Buccaneers fantasy performances from 2016 to 2025 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#10. Tom Brady, January 3, 2021
- Stats: 399 Passing Yards, 4 Passing TDs, 1 Interceptions
- Game: TAM vs ATL, 44-27 Win
- Fantasy points: 30.26
#9. Jameis Winston, October 14, 2018
- Stats: 395 Passing Yards, 4 Passing TDs, 2 Interceptions, 29 Rushing Yards
- Game: TAM vs ATL, 29-34 Loss
- Fantasy points: 30.70
#8. Tom Brady, November 15, 2020
- Stats: 341 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs CAR, 46-23 Win
- Fantasy points: 31.84
#7. Jameis Winston, December 15, 2019
- Stats: 458 Passing Yards, 4 Passing TDs, 1 Interceptions
- Game: TAM vs DET, 38-17 Win
- Fantasy points: 32.72
#6. Baker Mayfield, December 29, 2024
- Stats: 359 Passing Yards, 5 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: TAM vs CAR, 48-14 Win
- Fantasy points: 34.56
#5. Jameis Winston, December 8, 2019
- Stats: 456 Passing Yards, 4 Passing TDs, 3 Interceptions, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs IND, 38-35 Win
- Fantasy points: 34.74
#4. Tom Brady, October 25, 2020
- Stats: 369 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs LVR, 45-20 Win
- Fantasy points: 36.86
#3. Tom Brady, January 1, 2023
- Stats: 432 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs CAR, 30-24 Win
- Fantasy points: 37.68
#2. Tom Brady, October 10, 2021
- Stats: 411 Passing Yards, 5 Passing TDs, 0 Interceptions, 13 Rushing Yards
- Game: TAM vs MIA, 45-17 Win
- Fantasy points: 37.74
#1. Ryan Fitzpatrick, September 9, 2018
- Stats: 417 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions, 36 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs NOR, 48-40 Win
- Fantasy points: 42.28
Best running back fantasy games
#10. Leonard Fournette, September 20, 2020
- Stats: 103 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 13 Receiving Yards
- Game: TAM vs CAR, 31-17 Win
- Fantasy points: 23.6
#9. Ronald Jones II, November 15, 2020
- Stats: 192 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs CAR, 46-23 Win
- Fantasy points: 23.8
#8. Rachaad White, November 5, 2023
- Stats: 73 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 46 Receiving Yards
- Game: TAM vs HOU, 37-39 Loss
- Fantasy points: 23.9
#7. Ronald Jones II, October 18, 2020
- Stats: 113 Rushing Yards, 2 Rushing TDs
- Game: TAM vs GNB, 38-10 Win
- Fantasy points: 24.1
#6. Bucky Irving, December 1, 2024
- Stats: 152 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 33 Receiving Yards
- Game: TAM vs CAR, 26-23 (OT) Win
- Fantasy points: 24.5
#5. Leonard Fournette, October 14, 2021
- Stats: 81 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 46 Receiving Yards
- Game: TAM vs PHI, 28-22 Win
- Fantasy points: 24.7
#4. Leonard Fournette, October 9, 2022
- Stats: 56 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 83 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: TAM vs ATL, 21-15 Win
- Fantasy points: 25.9
#3. Sean Tucker, October 13, 2024
- Stats: 136 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 56 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: TAM vs NOR, 51-27 Win
- Fantasy points: 31.2
#2. Sean Tucker, November 16, 2025
- Stats: 106 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 34 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: TAM vs BUF, 32-44 Loss
- Fantasy points: 32.0
#1. Leonard Fournette, November 28, 2021
- Stats: 100 Rushing Yards, 3 Rushing TDs, 31 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: TAM vs IND, 38-31 Win
- Fantasy points: 37.1
Best wide receiver fantasy games
#10. DeSean Jackson, September 9, 2018
- Stats: 146 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 5 Receptions, 5 Targets
- Game: TAM vs NOR, 48-40 Win
- Fantasy points: 26.6
#9. Mike Evans, November 3, 2016
- Stats: 150 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 11 Receptions, 17 Targets
- Game: TAM vs ATL, 28-43 Loss
- Fantasy points: 27.0
#8. Mike Evans, December 15, 2024
- Stats: 159 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 9 Receptions, 11 Targets
- Game: TAM vs LAC, 40-17 Win
- Fantasy points: 27.9
#7. Chris Godwin, September 29, 2019
- Stats: 172 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 12 Receptions, 14 Targets
- Game: TAM vs LAR, 55-40 Win
- Fantasy points: 29.2
#6. Breshad Perriman, December 15, 2019
- Stats: 113 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs DET, 38-17 Win
- Fantasy points: 29.6
#5. Mike Evans, December 26, 2020
- Stats: 181 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 10 Receptions, 12 Targets
- Game: TAM vs DET, 47-7 Win
- Fantasy points: 30.1
#4. Chris Godwin, November 24, 2019
- Stats: 184 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 7 Receptions, 8 Targets
- Game: TAM vs ATL, 35-22 Win
- Fantasy points: 30.4
#3. Mike Evans, October 27, 2019
- Stats: 198 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 11 Receptions, 12 Targets
- Game: TAM vs TEN, 23-27 Loss
- Fantasy points: 31.8
#2. Mike Evans, September 22, 2019
- Stats: 190 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 8 Receptions, 15 Targets
- Game: TAM vs NYG, 31-32 Loss
- Fantasy points: 37.0
#1. Mike Evans, January 1, 2023
- Stats: 207 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 10 Receptions, 12 Targets
- Game: TAM vs CAR, 30-24 Win
- Fantasy points: 38.7
Best tight end fantasy games
#10. Cameron Brate, December 3, 2017
- Stats: 39 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 2 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs GNB, 20-26 (OT) Loss
- Fantasy points: 15.9
#9. Cameron Brate, September 25, 2016
- Stats: 46 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 5 Receptions, 10 Targets
- Game: TAM vs LAR, 32-37 Loss
- Fantasy points: 16.6
#8. Cade Otton, November 5, 2023
- Stats: 70 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 9 Targets
- Game: TAM vs HOU, 37-39 Loss
- Fantasy points: 17.0
#7. O.J. Howard, November 4, 2018
- Stats: 53 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 4 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs CAR, 28-42 Loss
- Fantasy points: 17.3
#6. Rob Gronkowski, December 5, 2021
- Stats: 58 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 4 Receptions, 8 Targets
- Game: TAM vs ATL, 30-17 Win
- Fantasy points: 17.8
#5. Rob Gronkowski, December 26, 2020
- Stats: 58 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: TAM vs DET, 47-7 Win
- Fantasy points: 17.8
#4. Rob Gronkowski, February 7, 2021
- Stats: 67 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 7 Targets
- Game: TAM vs KAN, 31-9 Win
- Fantasy points: 18.7
#3. Cade Otton, October 27, 2024
- Stats: 81 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 9 Receptions, 10 Targets
- Game: TAM vs ATL, 26-31 Loss
- Fantasy points: 20.1
#2. Rob Gronkowski, September 9, 2021
- Stats: 90 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 8 Receptions, 8 Targets
- Game: TAM vs DAL, 31-29 Win
- Fantasy points: 21.0
#1. O.J. Howard, October 22, 2017
- Stats: 98 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs BUF, 27-30 Loss
- Fantasy points: 21.8