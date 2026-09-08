Best Jacksonville Jaguars fantasy performances of the last decade

Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Jacksonville Jaguars fantasy performances from 2016 to 2025 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#10. Blake Bortles, October 2, 2016
- Stats: 207 Passing Yards, 2 Passing TDs, 0 Interceptions, 36 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: JAX vs IND, 30-27 Win
- Fantasy points: 25.88
#9. Trevor Lawrence, October 6, 2025
- Stats: 221 Passing Yards, 1 Passing TDs, 1 Interceptions, 54 Rushing Yards, 2 Rushing TDs
- Game: JAX vs KAN, 31-28 Win
- Fantasy points: 26.24
#8. Trevor Lawrence, December 18, 2022
- Stats: 318 Passing Yards, 4 Passing TDs, 1 Interceptions, 21 Rushing Yards
- Game: JAX vs DAL, 40-34 (OT) Win
- Fantasy points: 26.82
#7. Blake Bortles, September 24, 2017
- Stats: 244 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions, 18 Rushing Yards
- Game: JAX vs BAL, 44-7 Win
- Fantasy points: 27.56
#6. Blake Bortles, October 27, 2016
- Stats: 337 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 22 Rushing Yards
- Game: JAX vs TEN, 22-36 Loss
- Fantasy points: 29.68
#5. Trevor Lawrence, December 21, 2025
- Stats: 279 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 20 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: JAX vs DEN, 34-20 Win
- Fantasy points: 31.16
#4. Trevor Lawrence, November 19, 2023
- Stats: 262 Passing Yards, 2 Passing TDs, 0 Interceptions, 17 Rushing Yards, 2 Rushing TDs
- Game: JAX vs TEN, 34-14 Win
- Fantasy points: 32.18
#3. Blake Bortles, September 16, 2018
- Stats: 376 Passing Yards, 4 Passing TDs, 1 Interceptions, 35 Rushing Yards
- Game: JAX vs NWE, 31-20 Win
- Fantasy points: 32.54
#2. Trevor Lawrence, December 11, 2022
- Stats: 368 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 1 Rushing TDs
- Game: JAX vs TEN, 36-22 Win
- Fantasy points: 33.42
#1. Trevor Lawrence, December 14, 2025
- Stats: 330 Passing Yards, 5 Passing TDs, 0 Interceptions, 51 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: JAX vs NYJ, 48-20 Win
- Fantasy points: 44.30
Best running back fantasy games
#10. Leonard Fournette, September 29, 2019
- Stats: 225 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 20 Receiving Yards
- Game: JAX vs DEN, 26-24 Win
- Fantasy points: 24.5
#9. Travis Etienne, November 6, 2022
- Stats: 109 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 17 Receiving Yards
- Game: JAX vs LVR, 27-20 Win
- Fantasy points: 24.6
#8. James Robinson, September 24, 2020
- Stats: 46 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 83 Receiving Yards
- Game: JAX vs MIA, 13-31 Loss
- Fantasy points: 24.9
#7. Tank Bigsby, October 6, 2024
- Stats: 101 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 28 Receiving Yards
- Game: JAX vs IND, 37-34 Win
- Fantasy points: 24.9
#6. James Robinson, October 25, 2020
- Stats: 119 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 18 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: JAX vs LAC, 29-39 Loss
- Fantasy points: 27.7
#5. Leonard Fournette, November 24, 2019
- Stats: 97 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 62 Receiving Yards
- Game: JAX vs TEN, 20-42 Loss
- Fantasy points: 27.9
#4. Travis Etienne, December 14, 2025
- Stats: 32 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 73 Receiving Yards, 3 Receiving TDs
- Game: JAX vs NYJ, 48-20 Win
- Fantasy points: 28.5
#3. Leonard Fournette, January 14, 2018
- Stats: 109 Rushing Yards, 3 Rushing TDs
- Game: JAX vs PIT, 45-42 Win
- Fantasy points: 29.9
#2. Leonard Fournette, October 8, 2017
- Stats: 181 Rushing Yards, 2 Rushing TDs
- Game: JAX vs PIT, 30-9 Win
- Fantasy points: 30.4
#1. Travis Etienne, October 8, 2023
- Stats: 136 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 48 Receiving Yards
- Game: JAX vs BUF, 25-20 Win
- Fantasy points: 32.4
Best wide receiver fantasy games
#10. DJ Chark, November 8, 2020
- Stats: 146 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 12 Targets
- Game: JAX vs HOU, 25-27 Loss
- Fantasy points: 20.6
#9. DJ Chark, September 8, 2019
- Stats: 146 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 4 Receptions, 4 Targets
- Game: JAX vs KAN, 26-40 Loss
- Fantasy points: 20.6
#8. DJ Chark, October 4, 2020
- Stats: 95 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 8 Receptions, 9 Targets
- Game: JAX vs CIN, 25-33 Loss
- Fantasy points: 21.5
#7. DJ Chark, November 17, 2019
- Stats: 104 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 8 Receptions, 15 Targets
- Game: JAX vs IND, 13-33 Loss
- Fantasy points: 22.4
#6. Brian Thomas, December 15, 2024
- Stats: 105 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 10 Receptions, 14 Targets
- Game: JAX vs NYJ, 25-32 Loss
- Fantasy points: 22.5
#5. Christian Kirk, November 13, 2022
- Stats: 105 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 9 Receptions, 12 Targets
- Game: JAX vs KAN, 17-27 Loss
- Fantasy points: 22.5
#4. Calvin Ridley, November 19, 2023
- Stats: 103 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 7 Receptions, 9 Targets
- Game: JAX vs TEN, 34-14 Win
- Fantasy points: 24.1
#3. Keelan Cole, December 17, 2017
- Stats: 186 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 9 Targets
- Game: JAX vs HOU, 45-7 Win
- Fantasy points: 24.6
#2. DJ Chark, October 6, 2019
- Stats: 164 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 8 Receptions, 11 Targets
- Game: JAX vs CAR, 27-34 Loss
- Fantasy points: 28.4
#1. Zay Jones, December 18, 2022
- Stats: 109 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 6 Receptions, 8 Targets
- Game: JAX vs DAL, 40-34 (OT) Win
- Fantasy points: 28.9
Best tight end fantasy games
#10. Brenton Strange, January 4, 2026
- Stats: 52 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 6 Receptions, 6 Targets
- Game: JAX vs TEN, 41-7 Win
- Fantasy points: 11.2
#9. Evan Engram, December 22, 2022
- Stats: 113 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 7 Receptions, 8 Targets
- Game: JAX vs NYJ, 19-3 Win
- Fantasy points: 11.3
#8. Evan Engram, October 30, 2022
- Stats: 55 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 4 Receptions, 6 Targets
- Game: JAX vs DEN, 17-21 Loss
- Fantasy points: 11.5
#7. Julius Thomas, September 11, 2016
- Stats: 64 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 5 Receptions, 5 Targets
- Game: JAX vs GNB, 23-27 Loss
- Fantasy points: 12.4
#6. Evan Engram, January 7, 2024
- Stats: 79 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 10 Receptions, 13 Targets
- Game: JAX vs TEN, 20-28 Loss
- Fantasy points: 13.9
#5. Evan Engram, December 4, 2023
- Stats: 82 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 9 Receptions, 9 Targets
- Game: JAX vs CIN, 31-34 (OT) Loss
- Fantasy points: 14.2
#4. Evan Engram, January 14, 2023
- Stats: 93 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 11 Targets
- Game: JAX vs LAC, 31-30 Win
- Fantasy points: 15.3
#3. Evan Engram, December 10, 2023
- Stats: 95 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 11 Receptions, 12 Targets
- Game: JAX vs CLE, 27-31 Loss
- Fantasy points: 21.5
#2. Marcedes Lewis, September 24, 2017
- Stats: 62 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 4 Receptions, 5 Targets
- Game: JAX vs BAL, 44-7 Win
- Fantasy points: 24.2
#1. Evan Engram, December 11, 2022
- Stats: 162 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 11 Receptions, 15 Targets
- Game: JAX vs TEN, 36-22 Win
- Fantasy points: 28.2