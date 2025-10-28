The highest-value homes in Ocala

Every city has its showpiece homes — the ones that define luxury living. And as prices continue to rise across the U.S., the most valuable properties showcase just how high local markets can go. The high-end housing market in particular has reached new heights in 2025, with the typical luxury home selling for a record $1.35 million in March. The million-dollar price tag no longer even qualifies as "luxury" in most places.
So, what do Ocala's most glamorous homes look like? To find out, Redfin Real Estate found the city's highest-value homes based on their Redfin Estimate.
#1. 5765 Nw 110Th St, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $9,338,474
- Beds: 6
- Baths: 5
- Square feet: 6,920
#2. 8707 Nw 31St Lane Rd, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $8,226,147
- Beds: 4
- Baths: 5
- Square feet: 9,090
#3. 8482 Nw 31St Lane Rd, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $7,186,340
- Beds: 6
- Baths: 8.5
- Square feet: 10,674
#4. 10970 N Us Highway 27, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $6,600,201
- Beds: 4
- Baths: 2.5
- Square feet: 7,640
#5. 1485 Se 59Th St, Ocala, FL 34480
- Approximate home value: $6,432,491
- Beds: 3
- Baths: 6
- Square feet: 8,267
#6. 8570 Nw 31St Lane Rd, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $6,308,991
- Beds: 4
- Baths: 6
- Square feet: 7,760
#7. 3333 Nw 110Th Ave, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $6,134,126
- Beds: 5
- Baths: 7.5
- Square feet: 9,149
#8. 9447 W Highway 326, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,944,102
- Beds: 4
- Baths: 6.5
- Square feet: 7,909
#9. 9501 W Highway 326, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,929,620
- Beds: 3
- Baths: 2
- Square feet: 1,693
#10. 5290 Nw 130Th Ave, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,643,775
- Beds: 5
- Baths: 7.5
- Square feet: 16,525
#11. 12764 Nw 35Th St, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,524,678
- Beds: 4
- Baths: 3.5
- Square feet: 4,396
#12. 5516 Sw 1St Ln, Ocala, FL 34474
- Approximate home value: $5,506,212
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#13. 1912 Se 7Th St, Ocala, FL 34471
- Approximate home value: $5,359,165
- Beds: 4
- Baths: 4.5
- Square feet: 8,012
#14. 8767 Nw 31St Lane Rd, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,266,336
- Beds: 4
- Baths: 5.5
- Square feet: 4,544
#15. 3275 Nw 85Th Ter, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,232,799
- Beds: 8
- Baths: 9.5
- Square feet: 15,856
#16. 3414 Nw 89Th Ave, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,218,738
- Beds: 6
- Baths: 6
- Square feet: 16,899
#17. 10060 Nw Highway 225A, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $5,088,580
- Beds: 6
- Baths: 4.5
- Square feet: 5,421
#18. 3923 Nw 85Th Ter, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $4,939,428
- Beds: 5
- Baths: 5.5
- Square feet: 5,824
#19. 3429 Nw 85Th Ter, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $4,925,023
- Beds: 4
- Baths: 3
- Square feet: 7,066
#20. 6202 Nw 21St St, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $4,663,423
- Beds: 5
- Baths: 6
- Square feet: 5,487
#21. 2090 Sw 55Th Street Rd, Ocala, FL 34471
- Approximate home value: $4,660,609
- Beds: 6
- Baths: 7
- Square feet: 10,185
#22. 5083 Nw 90Th Ave, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $4,630,795
- Beds: 3
- Baths: 3.5
- Square feet: 6,479
#23. 3956 Nw 85Th Ter, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $4,570,423
- Beds: 5
- Baths: 9
- Square feet: 14,606
#24. 4015 Nw 85Th Ter, Ocala, FL 34482
- Approximate home value: $4,366,576
- Beds: 4
- Baths: 5
- Square feet: 6,388
Methodology
Redfin Estimate data as of September 11, 2025. Bedroom, bathroom, and square footage data may not be available or accurate. Secondary addresses may not be included. Value estimates may not reflect what the house could actually sell for.
