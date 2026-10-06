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Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Fayetteville, North Carolina using data from Gas Buddy

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Jacksonville using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. CITGO

- Address: 1099 S Ponce de Leon Blvd, St Augustine, FL

- Price: $3.77

#2. Kangaroo Express

- Address: 9615 Heckscher Dr, Jacksonville NE, FL

- Price: $3.83

#3. Sam's Club

- Address: 300 Busch Dr, Jacksonville, FL

- Price: $3.84

#4. BJ's

- Address: 560 Blanding Blvd, Orange Park, FL

- Price: $3.85

#4. Sam's Club (tie)

- Address: 6373 Youngerman Cir, Jacksonville, FL

- Price: $3.85

#6. Murphy USA

- Address: 1570 Branan Field Rd, Middleburg, FL

- Price: $3.87

#6. BP (tie)

- Address: 116 COLLEGE DR, Orange Park, FL

- Price: $3.87

#6. Walmart (tie)

- Address: 10065 Omni Dr, Jacksonville, FL

- Price: $3.87

#6. Sam's Club (tie)

- Address: 10690 Beach Blvd, Jacksonville, FL

- Price: $3.87

#6. Mobil (tie)

- Address: 338 College Dr, Orange Park, FL

- Price: $3.87