Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Cape Coral using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. Mobil
- Address: 2240 Park 82 Dr, Fort Myers, FL
- Price: $3.77
#2. Sam's Club
- Address: 301 SW Pine Island Rd, Cape Coral, FL
- Price: $3.83
#2. Chevron (tie)
- Address: 314 Del Prado Blvd N, Cape Coral, FL
- Price: $3.83
#2. BJ's (tie)
- Address: 1929 NE Pine Island Rd , Cape Coral, FL
- Price: $3.83
#5. Murphy USA
- Address: 1617 Del Prado Blvd. S, Cape Coral, FL
- Price: $3.85
#5. Costco (tie)
- Address: 7171 Cypress Lake Dr, Fort Myers, FL
- Price: $3.85
#5. Sam's Club (tie)
- Address: 5170 Cleveland Ave, Fort Myers, FL
- Price: $3.85
#8. Costco
- Address: 10088 Gulf Center Dr, Fort Myers, FL
- Price: $3.86