2025 MTV VMAs: Winners list

The 2025 MTV VMAs, hosted by LL Cool J, aired Sunday night live from the UBS Arena in Long Island, New York.

Here's a list of the winners:

VIDEO OF THE YEAR

Ariana Grande – "brighter days ahead"

ARTIST OF THE YEAR

Lady Gaga

SONG OF THE YEAR

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

BEST NEW ARTIST

Alex Warren

BEST POP ARTIST

Sabrina Carpenter



MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

KATSEYE – "Touch"

BEST COLLABORATION

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die with a Smile"

BEST POP

Ariana Grande – "brighter days ahead"

BEST HIP-HOP

Doechii – "Anxiety"

BEST R&B

Mariah Carey - "Type Dangerous"

BEST ALTERNATIVE

sombr – "back to friends"

BEST ROCK

Coldplay – "All My Love"

BEST AFROBEATS

Tyla – "PUSH 2 START"

BEST COUNTRY

Megan Moroney – "Am I Okay?"

BEST ALBUM

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

BEST K-POP

LISA ft. Doja Cat & RAYE – "Born Again"

BEST LATIN

Shakira – "Soltera"

SONG OF SUMMER

Tate McRae - "Just Keep Watching"

BEST GROUP

BLACKPINK

BEST LONG FORM VIDEO

Ariana Grande – "brighter days ahead"

VIDEO FOR GOOD

Charli xcx – "Guess" featuring Billie Eilish

BEST DIRECTION

Lady Gaga – "Abracadabra"

BEST CINEMATOGRAPHY

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

BEST EDITING

Tate McRae – "Just Keep Watching"

BEST CHOREOGRAPHY

Doechii – "Anxiety"

BEST VISUAL EFFECTS

Sabrina Carpenter – "Manchild"

BEST ART DIRECTION

Lady Gaga – "Abracadabra"

MTV VIDEO VANGUARD AWARD

Mariah Carey

LATIN ICON AWARD

Ricky Martin

MTV VMA ROCK THE BELLS VISIONARY AWARD

Busta Rhymes

