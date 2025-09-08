2025 MTV VMAs: Winners list

2025 MTV VMA logo. (Courtesy MTV)
By Jill Lances
The 2025 MTV VMAs, hosted by LL Cool J, aired Sunday night live from the UBS Arena in Long Island, New York.
Here's a list of the winners:

VIDEO OF THE YEAR
Ariana Grande – "brighter days ahead"

ARTIST OF THE YEAR
Lady Gaga

SONG OF THE YEAR
ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

BEST NEW ARTIST
Alex Warren

BEST POP ARTIST
Sabrina Carpenter

MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
KATSEYE – "Touch"

BEST COLLABORATION
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die with a Smile"

BEST POP 
Ariana Grande – "brighter days ahead"

BEST HIP-HOP
Doechii – "Anxiety"

BEST R&B
Mariah Carey - "Type Dangerous"

BEST ALTERNATIVE
sombr – "back to friends"

BEST ROCK
Coldplay – "All My Love"

BEST AFROBEATS
Tyla – "PUSH 2 START"

BEST COUNTRY
Megan Moroney – "Am I Okay?"

BEST ALBUM
Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

BEST K-POP
LISA ft. Doja Cat & RAYE – "Born Again"

BEST LATIN
Shakira – "Soltera"

SONG OF SUMMER
Tate McRae - "Just Keep Watching" 

BEST GROUP
BLACKPINK

BEST LONG FORM VIDEO
Ariana Grande – "brighter days ahead"

VIDEO FOR GOOD
Charli xcx – "Guess" featuring Billie Eilish

BEST DIRECTION
Lady Gaga – "Abracadabra"

BEST CINEMATOGRAPHY
Kendrick Lamar – "Not Like Us"

BEST EDITING
Tate McRae – "Just Keep Watching"

BEST CHOREOGRAPHY
Doechii – "Anxiety"

BEST VISUAL EFFECTS
Sabrina Carpenter – "Manchild"

BEST ART DIRECTION
Lady Gaga – "Abracadabra"

MTV VIDEO VANGUARD AWARD
Mariah Carey

LATIN ICON AWARD
Ricky Martin

MTV VMA ROCK THE BELLS VISIONARY AWARD 
Busta Rhymes

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On AirWDUV 105.5 The Dove - Continuous Lite Favorites Logo
    View All
    1-888-723-9388

    mobile apps

    Everything you love about wduv.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!